Политика

Путин: Россия решила все вопросы со Швецией во время Полтавской битвы

Ведомости

Россия все проблемы со Швецией решила еще во время Полтавского сражения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что у России не было никаких проблем в отношениях ни со Швецией, ни с Финляндией. Вступление этих стран в НАТО Путин назвал глупостью.

В ходе выступления Путин отмечал, что с Россией воюют все страны НАТО. Есть западные инструкторы, «созданы специальные центры в Европе, которые сопровождают все, что делают ВСУ», заявил президент.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. Вступление Швеции в альянс затянулось из-за сопротивление со стороны Турции и Венгрии. Швеция стала 32-м членом НАТО в марте 2024 г.

