Путин допустил появление в России новых видов оружия вслед за «Орешником»

В России вслед за гиперзвуковым комплексом «Орешник» могут появиться новые системы вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства также подчеркнул, что страна обладает большим количеством современных высокотехнологичных систем вооружения.

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», – пошутил президент.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.

