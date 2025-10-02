Путин допустил появление в России новых видов оружия вслед за «Орешником»
В России вслед за гиперзвуковым комплексом «Орешник» могут появиться новые системы вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства также подчеркнул, что страна обладает большим количеством современных высокотехнологичных систем вооружения.
«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», – пошутил президент.
2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи глава государства затронул в том числе вопросы глобальной политики, украинского конфликта и санкций, введенных против России.