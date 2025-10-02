Газета
Путин: если кто-либо проведет ядерные испытания, Россия сделает то же

Если кто-либо проведет ядерные испытания, Россия сделает то же самое, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай».

Он отметил, что кое-кто готовится к проведению таких испытаний. Москва это видит и знает.

Также Путин затруднился сказать, что будет с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что в США есть люди, которые говорят, что им не нужно продление ДСНВ.

«Если им не нужно, – то и нам не нужно», – добавил российский лидер.

В 1963 г. был подписан договор о частичном запрете ядерных испытаний. Он положил конец большинству атмосферных испытаний. По открытым данным, в России последнее такое испытание произошло в 1990 г. В 1996 г. Москва присоединилась к международному мораторию на ядерные испытания.

