Путин предупредил о резком скачке цен на нефть в случае запрета на поставки из РФ
Ситуация в мировой энергетике без российской нефти нормальной не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай».
По его словам, в случае отказал от поставок из России цена на нефть мгновенно улетит за $100.
«Разве это в интересе экономик тех стран, которые так плохо себя чувствуют, в том числе экономик европейских стран?», – сказал Путин.
При этом российский лидер отметил, что международная энергетика будет работать хорошо, спрос на энергоносители растет на фоне роста мировой экономики.
2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Президент традиционно участвует в заседаниях клуба с 2004 года.