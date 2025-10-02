Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин предупредил о резком скачке цен на нефть в случае запрета на поставки из РФ

Ведомости

Ситуация в мировой энергетике без российской нефти нормальной не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай».

По его словам, в случае отказал от поставок из России цена на нефть мгновенно улетит за $100.

«Разве это в интересе экономик тех стран, которые так плохо себя чувствуют, в том числе экономик европейских стран?», – сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что международная энергетика будет работать хорошо, спрос на энергоносители растет на фоне роста мировой экономики.

2 октября Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Президент традиционно участвует в заседаниях клуба с 2004 года. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её