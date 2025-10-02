Путин завершил выступление на «Валдае»
Президент РФ Владимир Путин завершил выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Он закончил, выразив надежду, что мировое сообщество найдет общий язык по ключевым вопросам.
Выступление Путина продлилось 3 часа 51 минуту. Он затронул текущую ситуации в мире, экономические и политические вопросы. Российский лидер также высказался на тему многополярности в мире, украинского кризиса, сказал о реформировании ОНН, об отношениях России и США и о другом.
Путин традиционно участвует в заседаниях клуба «Валдай» с 2004 г. В 2025 г. в мероприятиях клуба участвовали 140 гостей из более чем 40 стран, включая экспертов из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.