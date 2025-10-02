Путин завершил выступление на «Валдае»

Выступление Путина продлилось 3 часа 51 минуту. Он затронул текущую ситуации в мире, экономические и политические вопросы. Российский лидер также высказался на тему многополярности в мире, украинского кризиса, сказал о реформировании ОНН, об отношениях России и США и о другом.