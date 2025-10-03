Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября, сообщает Минобороны РФ.

Девять БПЛА были нейтрализованы над акваторией Черного моря. Еще четыре сбитых беспилотника пришлись на Воронежскую область, по три – на Белгородскую и на Крым. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.

С вечера 2 октября действовали ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. Об их отмене пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 05:37 мск 3 октября. За это время на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, летевших в Сочи.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте