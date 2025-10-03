Силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября, сообщает Минобороны РФ.
Девять БПЛА были нейтрализованы над акваторией Черного моря. Еще четыре сбитых беспилотника пришлись на Воронежскую область, по три – на Белгородскую и на Крым. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.
С вечера 2 октября действовали ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. Об их отмене пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 05:37 мск 3 октября. За это время на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, летевших в Сочи.