Аэропорт Мюнхена возобновил работу после инцидента с беспилотниками
Воздушная гавань немецкого Мюнхена возобновила работу после того, как в воздушном пространстве страны зафиксировали беспилотники. Об этом свидетельствуют данные на табло аэропорта.
Первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5:50 по местному времени (6:50 мск).
О приостановке работы аэропорта Мюнхена стало известно вечером 2 октября. Ограничения ввели в 22:18 по местному времени (23:18 мск), из-за этого отменили вылет 17 рейсов.
Точное количество БПЛА в районе аэропорта не установлено. Об их принадлежности также не сообщалось.