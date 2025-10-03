Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после инцидента с беспилотниками

Ведомости

Воздушная гавань немецкого Мюнхена возобновила работу после того, как в воздушном пространстве страны зафиксировали беспилотники. Об этом свидетельствуют данные на табло аэропорта.

Первым после возобновления полетов вылетел рейс в Варну в 5:50 по местному времени (6:50 мск).

О приостановке работы аэропорта Мюнхена стало известно вечером 2 октября. Ограничения ввели в 22:18 по местному времени (23:18 мск), из-за этого отменили вылет 17 рейсов.

Точное количество БПЛА в районе аэропорта не установлено. Об их принадлежности также не сообщалось.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь