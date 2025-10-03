Британский генерал обвинил Россию в попытках глушить их космические спутники

25 сентября министр обороны Германии Борис Писториус высказывался в схожем ключе. Он заявил Sky News, что Россия и Китай «быстро расширяют возможности для ведения боевых действий в космосе», в том числе могут выводить спутники из строя, ослеплять их или уничтожать прямым столкновением.