Политика

Британский генерал обвинил Россию в попытках глушить их космические спутники

Ведомости

Россия якобы регулярно пытается вмешаться в работу британских военных космических спутников. Об этом в интервью BBC заявил начальник Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман.

По его словам, случаи глушения при помощи наземных систем фиксируются еженедельно, однако подтверждений своих слов он не привел. Тедман также утверждал, что российские спутники следят за британскими.

25 сентября министр обороны Германии Борис Писториус высказывался в схожем ключе. Он заявил Sky News, что Россия и Китай «быстро расширяют возможности для ведения боевых действий в космосе», в том числе могут выводить спутники из строя, ослеплять их или уничтожать прямым столкновением.

