Министр культуры Литвы ушел в отставку после вопроса о принадлежности Крыма
Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, назначенный на пост всего неделю назад, объявил о своей отставке. Поводом стало его интервью порталу lrytas.lt, в котором он не смог однозначно ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это вызвало широкий общественный резонанс и стало «последней каплей» для премьер-министра Инги Ругинене, которая предложила министру добровольно покинуть пост, пишет LRT.
На пресс-конференции в cейме Адомавичюс заявил, что решение об отставке принято не из-за ошибок, а из-за сильного давления на него и его семью. По его словам, в последние дни они чувствовали себя небезопасно даже на улице.
«Моя задача выполнена – культура снова оказалась в центре внимания. Но сейчас важнее обезопасить семью и не дестабилизировать работу правительства», – отметил он.
Политик также поблагодарил всех, кто его поддерживал, и подчеркнул, что намерен и дальше «идти вместе с культурой». Он подчеркнул важность развития сферы без насилия, оскорблений и давления.
Коалиционный совет, в который входят представители социал-демократов, «Зари Немана» и Союза крестьян и зеленых, соберется в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию и решить вопрос с кандидатурой нового министра культуры.