Министр культуры Литвы ушел в отставку после вопроса о принадлежности Крыма

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, назначенный на пост всего неделю назад, объявил о своей отставке. Поводом стало его интервью порталу lrytas.lt, в котором он не смог однозначно ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это вызвало широкий общественный резонанс и стало «последней каплей» для премьер-министра Инги Ругинене, которая предложила министру добровольно покинуть пост, пишет LRT.