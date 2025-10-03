Газета
Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола и передал власть сыну

Ведомости

Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола и передал власть своему сыну Гийому. Последний, в свою очередь, принес присягу при вступлении на престол. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Я буду жить жизнью своего народа, от которого я не хочу быть отделенным никакими барьерами. Я разделю с ним его радости и страдания», – сказал Гийом, цитируя первое обращение к нации великой герцогини Шарлотты, которую она произнесла в 1919 г.

На церемонии присутствовали члены королевских семей из Нидерландов и Бельгии. Вечером 3 октября новый герцог устроит гала-концерт для гостей, среди которых будут президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Гийом стал седьмым великим герцогом Люксембурга с 1890 г., когда была учреждена современная монархия. На этом посту он сменил своего отца Анри, который правил страной с 2000 г.

Гийом родился 11 ноября 1981 г. в Люксембурге. Он учился в лицее имени Робера Шумана, а также в швейцарских школах-интернатах Institut Le Rosey и Collège Alpin International Beau Soleil, где в 2001 г. получил степень бакалавра по французскому языку, и в Королевской военной академии в Сандхерсте.

