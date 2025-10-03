Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин наградил учителей участников спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил педагогов, которые обучали участников спецоперации. Об этом сообщает Кремль.

В частности, наград удостоены: 

  • Учитель Ильинской средней общеобразовательной школы имени Виталия Королева в Тюменской области Олег Плесовских, он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

  • Учитель гимназии № 53 в Пензенской области Светлана Степанова и ветеран труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина были удостоены знака отличия «За наставничество». 

  • Звание «Заслуженный работник физической культуры» получил директор спортивной школы «Бастион» во Владивостоке Вячеслав Иванов.

  • Педагог средней общеобразовательной школы № 24 имени Малякова в Псковской области Светлана Магера и учитель средней общеобразовательной школы № 9 в Ленинградской области Зоя Никитина получили звание «Заслуженный учитель».

В начале мероприятия Путин подчеркнул, что основы характера героев спецоперации заложили в их семьях.

День учителя в России традиционно отмечается 5 октября. Он совпадает с Всемирным днем учителей, учрежденным ЮНЕСКО в 1994 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её