Путин наградил учителей участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин наградил педагогов, которые обучали участников спецоперации. Об этом сообщает Кремль.
В частности, наград удостоены:
Учитель Ильинской средней общеобразовательной школы имени Виталия Королева в Тюменской области Олег Плесовских, он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Учитель гимназии № 53 в Пензенской области Светлана Степанова и ветеран труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина были удостоены знака отличия «За наставничество».
Звание «Заслуженный работник физической культуры» получил директор спортивной школы «Бастион» во Владивостоке Вячеслав Иванов.
Педагог средней общеобразовательной школы № 24 имени Малякова в Псковской области Светлана Магера и учитель средней общеобразовательной школы № 9 в Ленинградской области Зоя Никитина получили звание «Заслуженный учитель».
В начале мероприятия Путин подчеркнул, что основы характера героев спецоперации заложили в их семьях.
День учителя в России традиционно отмечается 5 октября. Он совпадает с Всемирным днем учителей, учрежденным ЮНЕСКО в 1994 г.