Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Глава государства отметил, что во все исторические эпохи именно педагоги, преданные своему делу, народу и стране, вели Россию вперед. По его словам, они служили нравственным ориентиром для поколений, воспитывали достойных учеников, которые приносили стране судьбоносные военные победы и добивались выдающихся успехов в науке, спорте и искусстве.