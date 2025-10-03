Газета
Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с приближающимся профессиональным праздником – Днем учителя, который отмечается 5 октября. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград наставникам и учителям, обучавшим участников спецоперации.

Глава государства отметил, что во все исторические эпохи именно педагоги, преданные своему делу, народу и стране, вели Россию вперед. По его словам, они служили нравственным ориентиром для поколений, воспитывали достойных учеников, которые приносили стране судьбоносные военные победы и добивались выдающихся успехов в науке, спорте и искусстве.

Он отметил, что современные учителя продолжают великие традиции отечественной педагогики, сохраняя цивилизационную уникальность страны, ее суверенитет и прочные позиции в быстро меняющемся мире.

Президент также подчеркнул, что офицеры и Герои России, воспитанные отечественными учителями, достойно выдержали главный экзамен – на верность отечеству.

