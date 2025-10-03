В Норвегии закрыли дело о кибератаках, приписываемых российским хакерам
В Норвегии из-за отсутствия доказательств закрыли уголовные дела о двух кибератаках, в которых подозревали российских хакеров. Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление полицейской службы безопасности Норвегии (PST).
Речь идет о взломе систем двух норвежских компаний, произошедших 7 апреля и 21 мая 2025 г. По версии следствия, атаки совершила хакерская группировка, связанная с российскими государственными структурами. В одном из случаев был выведен из строя механизм дамбы на рыбоводном предприятии в коммуне Бремангер – в течение четырех часов система сбрасывала до 500 л воды в секунду. Во втором случае атаке подверглась компания на востоке страны, не связанная с гидротехническими объектами.
Хакеры опубликовали видеозаписи экранов из систем на своём Telegram-канале и взяли на себя ответственность за оба инцидента. Однако, как пояснил полицейский прокурор Пер Никлас Хафсмо, расследование не смогло установить конкретных исполнителей атак.
«Поскольку установить личности злоумышленников не удалось, дела закрываются из-за отсутствия данных о подозреваемых», – сообщил Хафсмо.