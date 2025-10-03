Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Норвегии закрыли дело о кибератаках, приписываемых российским хакерам

Ведомости

В Норвегии из-за отсутствия доказательств закрыли уголовные дела о двух кибератаках, в которых подозревали российских хакеров. Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление полицейской службы безопасности Норвегии (PST).

Речь идет о взломе систем двух норвежских компаний, произошедших 7 апреля и 21 мая 2025 г. По версии следствия, атаки совершила хакерская группировка, связанная с российскими государственными структурами. В одном из случаев был выведен из строя механизм дамбы на рыбоводном предприятии в коммуне Бремангер – в течение четырех часов система сбрасывала до 500 л воды в секунду. Во втором случае атаке подверглась компания на востоке страны, не связанная с гидротехническими объектами.

Хакеры опубликовали видеозаписи экранов из систем на своём Telegram-канале и взяли на себя ответственность за оба инцидента. Однако, как пояснил полицейский прокурор Пер Никлас Хафсмо, расследование не смогло установить конкретных исполнителей атак.

«Поскольку установить личности злоумышленников не удалось, дела закрываются из-за отсутствия данных о подозреваемых», – сообщил Хафсмо.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь