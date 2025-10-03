В Норвегии закрыли дело о кибератаках, приписываемых российским хакерам

Речь идет о взломе систем двух норвежских компаний, произошедших 7 апреля и 21 мая 2025 г. По версии следствия, атаки совершила хакерская группировка, связанная с российскими государственными структурами. В одном из случаев был выведен из строя механизм дамбы на рыбоводном предприятии в коммуне Бремангер – в течение четырех часов система сбрасывала до 500 л воды в секунду. Во втором случае атаке подверглась компания на востоке страны, не связанная с гидротехническими объектами.