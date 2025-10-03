ЦИК Молдавии не стал аннулировать регистрацию оппозиционной партии на выборах
Центральный избирательный комитет (ЦИК) не стал аннулировать регистрацию оппозиционной парти «Демократия дома» в ответ на жалобу правящей партии «Действие и солидарность», так как выборы уже прошли, сообщил «Sputnik Молдова». Окончательное решение примет конституционный суд.
Но ЦИК вынес предупреждение партии и лишил ее государственных ассигнований на год.
На основе решения суда участие партии в выборах может быть аннулировано, а шесть полученных партией «Демократия дома» мандатов перераспределены между другими партиями, заявил лидер политформирования Василе Костюк.
Выборы в парламент Молдавии состоялись 28 сентября. После обработки 100% протоколов стало известно, что оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» – 50,2%. Избирательный порог также сумели преодолеть «Патриотический блок» – 24,17% голосов, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партия» – 6,2%, партия «Демократия дома» – 5,62%.