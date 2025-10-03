ЦИК Молдавии не стал аннулировать регистрацию оппозиционной партии на выборах

Центральный избирательный комитет (ЦИК) не стал аннулировать регистрацию оппозиционной парти «Демократия дома» в ответ на жалобу правящей партии «Действие и солидарность», так как выборы уже прошли, сообщил «Sputnik Молдова». Окончательное решение примет конституционный суд.