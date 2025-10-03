Вице-премьер Сербии: Белград сохраняет курс на скорейшее вступление в ЕС
Сербия стремится как можно скорее стать полноправным членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил вице-премьер и министр финансов страны Синиша Мали. Его слова передает Tanjug.
«Сербия является кандидатом на членство, поэтому мы пока не в ЕС, но сталкиваемся с теми же вызовами, что и страны-члены. Все, что мы делаем, направлено на достижение полноправного членства как можно скорее», – отметил Мали.
Он также подчеркнул, что никакое новое промышленное развитие Европы невозможно без устойчивого и сбалансированного энергетического сектора. При этом, по его словам, ЕС до сих пор не предлагает четкой стратегии обеспечения дешевой энергией, необходимой для роста.
Мали призвал участников подумать о будущем Европы и о том, «в каком мире мы хотим видеть своих детей через 50 лет».
Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. президент Сербии Александр Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.