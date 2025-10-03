Трамп заявил об ударе по лодке с наркотиками у побережья Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что лодку у побережья Венесуэлы с наркотиками, способными убить 25 000–50 000 человек, остановили до захода на территорию США. Об этом он сообщил в сети Truth Social.
«Лодка, загруженная количеством наркотиков, способным убить от 25 000 до 50 000 человек, была остановлена сегодня рано утром у побережья Венесуэлы и не допущена на американскую территорию», – написал Трамп.
3 октября министр войны США Пит Хегсет объявил о гибели четырех «наркотеррористов» после удара США по судну наркоторговцев у побережья Венесуэлы.
«Сегодня утром по приказу президента [Дональда] Трампа я отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну наркоторговцев, связанному с признанными террористическими организациями... Четыре мужчины-наркотеррориста на борту судна были убиты в ходе удара, при этом силы США не пострадали. Удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа», – написал Хегсет в сети X.
30 сентября Трамп допустил, что Вашингтон может ужесточить меры в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.
В тот же день венесуэльский президент Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на «растущие военные угрозы со стороны США», и привел вооруженные силы в полную боевую готовность.