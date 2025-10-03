Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил об ударе по лодке с наркотиками у побережья Венесуэлы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что лодку у побережья Венесуэлы с наркотиками, способными убить 25 000–50 000 человек, остановили до захода на территорию США. Об этом он сообщил в сети Truth Social.

«Лодка, загруженная количеством наркотиков, способным убить от 25 000 до 50 000 человек, была остановлена сегодня рано утром у побережья Венесуэлы и не допущена на американскую территорию», – написал Трамп.

3 октября министр войны США Пит Хегсет объявил о гибели четырех «наркотеррористов» после удара США по судну наркоторговцев у побережья Венесуэлы.

«Сегодня утром по приказу президента [Дональда] Трампа я отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну наркоторговцев, связанному с признанными террористическими организациями... Четыре мужчины-наркотеррориста на борту судна были убиты в ходе удара, при этом силы США не пострадали. Удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа», – написал Хегсет в сети X.

30 сентября Трамп допустил, что Вашингтон может ужесточить меры в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

В тот же день венесуэльский президент Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на «растущие военные угрозы со стороны США», и привел вооруженные силы в полную боевую готовность.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте