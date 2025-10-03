Трамп заявил об ударе по лодке с наркотиками у побережья Венесуэлы

«Сегодня утром по приказу президента [Дональда] Трампа я отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну наркоторговцев, связанному с признанными террористическими организациями... Четыре мужчины-наркотеррориста на борту судна были убиты в ходе удара, при этом силы США не пострадали. Удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, пока судно перевозило значительные объемы наркотиков, направлявшихся в США для отравления нашего народа», – написал Хегсет в сети X.