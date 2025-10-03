В России запретили покупать аудиторские услуги у компаний с иностранным контролем
Правительство России запретило закупки аудиторских и консультационных услуг у российских компаний, находящихся под иностранным контролем, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
В публикации отмечено, что постановление кабмина касается государственных закупок, а также закупок отдельных юрлиц. Запрет действует на сотрудничество с компаниями, в составе участников или учредителей которых есть иностранные лица. Кроме того, они не могут владеть более чем 10% акций или долей в уставном капитале компании РФ, чтобы она оказывала аудиторские услуги в этих случаях.
В ведомстве напомнили, что такой запрет уже существует на пользование услугами иностранных лиц. Такое постановление правительство опубликовало 23 декабря 2024 г. Теперь в России нельзя будет также пользоваться услугами в области аудита, финансовых консультаций, бухучета, налогового консультирования от тех компаний, которые контролируются иностранными лицами.
При этом, подчеркнули в Минфине, решение не распространяется на компании из государств – членов ЕАЭС.