В России запретили покупать аудиторские услуги у компаний с иностранным контролем

В публикации отмечено, что постановление кабмина касается государственных закупок, а также закупок отдельных юрлиц. Запрет действует на сотрудничество с компаниями, в составе участников или учредителей которых есть иностранные лица. Кроме того, они не могут владеть более чем 10% акций или долей в уставном капитале компании РФ, чтобы она оказывала аудиторские услуги в этих случаях.