Bloomberg: Китай готов вложить $1 трлн в США ради снятия ограничений
Китай в рамках торговых переговоров предложил инвестировать до $1 трлн в американскую экономику ради отмены ограничений на проведение сделок на территории США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, Пекин также добивается снижения пошлин на импорт ресурсов, необходимых для китайских заводов, работающих в Соединенных Штатах. Эти предложения прозвучали на переговорах в Мадриде в сентябре, где стороны достигли рамочного соглашения о передаче TikTok под американский контроль.
Издание отмечает, что возможные инвестиции Пекина превысят аналогичные обязательства других стран: ЕС планирует вложить $600 млрд, Япония – $550 млрд, а Южная Корея ведет переговоры о $350 млрд. При этом китайские вложения в США резко сократились – с рекордных $57 млрд в 2016 г. до $2,1 млрд в первой половине 2025 г.