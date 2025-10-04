Минобороны: ПВО сбили 117 украинских дронов над регионами России
Средства противовоздушной обороны в ночь на 4 октября отразили атаку 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов было уничтожено в Брянской области – 27. В Волгоградской области сбили 16 аппаратов, в Курской области и Крыму – по 15, в Ростовской – 11. В Воронежской и Белгородской областях отражены налеты 10 и восьми дронов соответственно, в Ленинградской и Калужской – шести и четырех.
Кроме того, в Новгородской области и над акваторией Черного моря сбиты по два беспилотника, еще один уничтожен над Смоленской областью.