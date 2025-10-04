Генштаб Израиля готовит войска к реализации плана Трампа

Ранее СМИ сообщили, что израильские войска получили приказ прекратить наступление на город Газа после того, как президент США призвал немедленно остановить удары по сектору. По данным Ynet, боевые операции фактически прекратились прошлой ночью. Канцелярия Биньямина Нетаньяху заявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана, однако не прокомментировала требование Трампа прекратить бомбардировки.