Политика

Генштаб Израиля готовит войска к реализации плана Трампа

Ведомости

Глава генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поручил привести войска в готовность к реализации первой фазы мирного плана Дональда Трампа по освобождению заложников. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ночь на субботу Замир провел совещание по оценке ситуации с участием высокопоставленных военных. Отмечено, что главным приоритетом остается безопасность военнослужащих, все ресурсы направлены Южному командованию.

Ранее СМИ сообщили, что израильские войска получили приказ прекратить наступление на город Газа после того, как президент США призвал немедленно остановить удары по сектору. По данным Ynet, боевые операции фактически прекратились прошлой ночью. Канцелярия Биньямина Нетаньяху заявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана, однако не прокомментировала требование Трампа прекратить бомбардировки.

По условиям соглашения, «Хамас» обязался вернуть всех живых заложников и тела погибших. При этом источники Axios отмечают, что группировка предупредила посредников о невозможности обнаружить все тела ранее чем за 72 часа, предусмотренные планом.

