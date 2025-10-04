Путин поздравил Космические войска РФ с профессиональным праздником

Ключевыми задачами личного состава войск Путин назвал в том числе управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – их эффективное отражение. Он выразил уверенность, что Космические войска и дальше будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности России.