Путин поздравил Космические войска РФ с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ с профессиональным праздником, который отмечается в стране 4 октября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Создание этого вида войск, как отметил президент, позволило продолжить работу по развитию российских космических сил и средств, обеспечивающих национальную безопасность на земле и в околоземном пространстве. Путин отметил, что во многом благодаря труду талантливых ученых, конструкторов, военнослужащих и гражданских специалистов за последние годы удалось реализовать инновационные, «по-настоящему прорывные» проекты. Были построены космодромы, научные центры, созданы конкурентоспособные космические системы, добавил глава государства.
Ключевыми задачами личного состава войск Путин назвал в том числе управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – их эффективное отражение. Он выразил уверенность, что Космические войска и дальше будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности России.
Празднование Дня космических войск России было закреплено указом президента России от 31 мая 2006 г. Праздник учрежден «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства». Праздник приурочен ко дню запуска в 1957 г. первого искусственного спутника Земли.