Над Белгородской областью за два часа сбили 29 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 4 октября уничтожили над территорией Белгородской области 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 8:00 до 11:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. Ночью над территорией Белгородской области также уничтожили восемь украинских БПЛА, а всего над российскими регионами и Черным морем были перехвачены и уничтожены 117 аппаратов самолетного типа, сообщало ранее Минобороны.

В сентябре в Белгородской области в результате атак погибли 20 мирных жителей, еще 185 получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, только 3 октября погибли два мирных жителя.

Утром 4 октября была объявлена опасность атаки БПЛА на всей территории области. По состоянию на 11:30 она еще действует, следует из сообщения Гладкова.

