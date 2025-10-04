Над Белгородской областью за два часа сбили 29 украинских БПЛА

Дроны были сбиты в период с 8:00 до 11:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве. Ночью над территорией Белгородской области также уничтожили восемь украинских БПЛА, а всего над российскими регионами и Черным морем были перехвачены и уничтожены 117 аппаратов самолетного типа, сообщало ранее Минобороны.