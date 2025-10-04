Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине

В компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате ночной атаки дронов в Черниговской области было повреждено несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 000 потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения, 4 октября свет отключается каждые три часа и включается через этот же промежуток времени.