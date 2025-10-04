Газета
Главная / Политика /

Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили на Украине объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российская армия также нанесла удар по местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 143 районах. ВС России задействовали авиацию, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерию, говорится в сообщении.

В компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате ночной атаки дронов в Черниговской области было повреждено несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 000 потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения, 4 октября свет отключается каждые три часа и включается через этот же промежуток времени.

