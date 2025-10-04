Премьер Франции планирует ввести налог для граждан с доходом более 250 000 евро

По данным издания, на которые ссылается Reuters, решение позволит властям получить для бюджета в следующем году дополнительные 3 млрд евро. Лекорню для этого планирует ввести две меры в отношении налогоплательщиков, задекларировавших более 250 000 евро годового дохода. Планируется возобновление единовременного налога, который был введен его предшественником Франсуа Байру в прошлом году. Цель «минимального налога» CDHR (дифференцированный взнос с высоких доходов) – гарантировать, что все домохозяйства с высоким доходом будут платить не менее 20% своего дохода в виде налогов.