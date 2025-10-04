Премьер Франции планирует ввести налог для граждан с доходом более 250 000 евро
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню планирует ввести налог для лиц с годовым доходом более 250 000 евро. Таким образом он пытается заручиться поддержкой социалистической оппозиции при принятии государственного бюджета правительства на 2026 год, сообщает газета Les Echos.
По данным издания, на которые ссылается Reuters, решение позволит властям получить для бюджета в следующем году дополнительные 3 млрд евро. Лекорню для этого планирует ввести две меры в отношении налогоплательщиков, задекларировавших более 250 000 евро годового дохода. Планируется возобновление единовременного налога, который был введен его предшественником Франсуа Байру в прошлом году. Цель «минимального налога» CDHR (дифференцированный взнос с высоких доходов) – гарантировать, что все домохозяйства с высоким доходом будут платить не менее 20% своего дохода в виде налогов.
Кроме того, правительство также намерено пресечь использование холдинговых компаний сверхбогатыми людьми в качестве «копилки», пишет газета. Отмечается, что под действие меры подпадут около 30 000 финансовых структур.
Ожидается, что объем поступлений от самых богатых людей составит от 4 до 4,5 млрд евро.