На выборах в парламент Чехии лидирует движение экс-премьера Бабиша
На парламентских выборах в Чехии лидирует оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO), возглавляемое бывшим премьер-министром страны Андреем Бабишем, на втором месте – коалиция Spolu, сообщает Radio Prague International.
АNO вышло вперед после подсчета голосов на половине избирательных участков. Движение Бабиша набирает 38,2% голосов. За ним следуют правящая праволиберальная коалиция Spolu («Вместе») премьера Петра Фиалы с 20,5% и партия «Мэры и независимые депутаты» (STAN) с 10,6%. Партия свободы и прямой демократии (СДПГ) набрала 8,3%, «Пираты» – 7,7%, а «Автомобилисты» – 7,1%. Движение «Довольно!» (Stačilo!) осталось ниже пятипроцентного порога, набрав 4,7%, передает чешское радио.
По данным министерства иностранных дел страны, серьезных проблем во время голосования за рубежом не было. Результаты с избирательных участков в других странах, как ожидается, могут прийти позднее в связи с голосованием по почте. Таким способом впервые воспользовались около 11 000 чехов, проживающих за рубежом.