Зурабишвили осудила пародию на штурм резиденции президента Грузии

Митинг в Грузии проходит в день выборов в органы местного самоуправления. Организаторы акции выступают за бойкот голосования, однако в стране нет порога явки, и выборы пройдут при любом уровне участия. Участвовать в них отказались восемь оппозиционных сил. От бойкота отклонились только партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».