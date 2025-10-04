Зурабишвили осудила пародию на штурм резиденции президента Грузии
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила пародию на попытку штурма администрации действущего главы республики Михаила Кавелашвили участниками протеста. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X.
«Я отвергаю это [попытку штурма] и продолжаю мирно поддерживать свой народ до тех пор, пока мы не выиграем новые выборы», – подчеркнула Зурабишвили.
Вечером 4 октября участники протеста в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих, пытающихся прорваться в здание администрации Кавелашвили.
МВД Грузии объявило, что акция протеста вышла за рамки норм, установленных законом. По его утверждениям, от организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Они повредили ограждения здания президентского дворца и пытались проникнуть в него.
Митинг в Грузии проходит в день выборов в органы местного самоуправления. Организаторы акции выступают за бойкот голосования, однако в стране нет порога явки, и выборы пройдут при любом уровне участия. Участвовать в них отказались восемь оппозиционных сил. От бойкота отклонились только партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария – за Грузию».