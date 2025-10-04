Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» победил по данным экзитпола
Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с результатом в 77,4% голосов. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на данные экзитпола телерадиокомании «Имеди».
Второе место занимает кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе с 8,8% голосов. На третьем месте кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия, за которого свои голоса отдали 6,7% избирателей.
По данным экзитпола, «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набирает в Тбилиси 76,3% голосов избирателей, во всей Грузии – 81,6%. Партия «Сильная Грузия – Лело» получает 7,1% голосов, «Гирчи» – 6,8%, «Консервативная Грузия» – 3%.
Количество опрошенных и погрешность опроса не уточняется.
4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В этот же день в стране проводятся митинги. Организаторы протестов выступают за бойкот голосования. Участвовать в выборах отказались восемь оппозиционных сил. Вечером участники акции в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Полиция применила водометы против протестующих.
МВД Грузии считает, что протест вышел за рамки норм, установленных законом. По утверждениям ведомства, от организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Они повредили ограждения здания президентского дворца и пытались проникнуть в него.