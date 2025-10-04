Партия чешского миллиардера Бабиша победила на выборах в парламент
Партия Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) получила 35% голосов в чешский парламент, что стало лучшим результатом в истории партии. Коалиция его главного соперника, премьер-министра страны Петра Фиалы, получила 23%. Об этом сообщает чешское статистическое управление.
Проводя кампанию на основе лозунга американского лидера Дональда Трампа о том, что чехи должны быть на первом месте, 71-летний бывший чешский премьер призывал страну к ускорению экономического роста, снижению корпоративных налогов и прекращению режима экономии, пишет Bloomberg. Бабиш пообещал также ограничить военную помощь Украине.
Возвращение Бабиша к власти пополнило бы ряды европейских лидеров, которые критикуют институты Евросоюза – венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, пишет издание. «Хотя Бабиш в предыдущий срок демонстрировал более прагматичное руководство, он пообещал противостоять тенденциям ЕС в вопросах расходов на оборону и иммиграции», – отмечено в материале.
Миллиардер Бабиш, сделавший состояние на агробизнесе, был премьером в Чехии с 2017 по 2021 г.