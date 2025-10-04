Партия чешского миллиардера Бабиша победила на выборах в парламент

Возвращение Бабиша к власти пополнило бы ряды европейских лидеров, которые критикуют институты Евросоюза – венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, пишет издание. «Хотя Бабиш в предыдущий срок демонстрировал более прагматичное руководство, он пообещал противостоять тенденциям ЕС в вопросах расходов на оборону и иммиграции», – отмечено в материале.