Силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона над восемью регионами

Над территорией Белгородской области уничтожено 11 воздушных целей, столько же сбито в небе Воронежской области. Над Нижегородской областью нейтрализовано пять БПЛА. По одному дрону было перехвачено над территориями Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областей, а также над Республикой Мордовия.