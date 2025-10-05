Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона над восемью регионами

По 11 БПЛА сбили в Воронежской и Белгородской областях
Ведомости

В ночь на 5 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Над территорией Белгородской области уничтожено 11 воздушных целей, столько же сбито в небе Воронежской области. Над Нижегородской областью нейтрализовано пять БПЛА. По одному дрону было перехвачено над территориями Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областей, а также над Республикой Мордовия.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дроны были ликвидированы на территории двух городов и двух районов области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Глава Белгородской облати Вячеслав Гладков вечером 4 октября написал в своем Telegram-канале, что в Шебекино пострадал мирный житель. На собственном участке мужчина наступил на взрывное устройство, произошла детонация. В стабильно тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. 

