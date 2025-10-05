Газета
Главная / Политика /

Спецназ после протестов покинул территорию у президентского дворца в Тбилиси

Ведомости

Оцепление у президентского дворца в Тбилиси, где в день выборов собрались протестующие, снято, отряд специального назначения утром снял оцепление, передает корреспондент ТАСС.

Утром 5 октября часть личного состава села в автобусы и погрузила экипировку, а остальные силовики вошли в президентский дворец. По данным агентства, три водомета остаются на месте. Обстановка у президентского дворца спокойная, после ночи беспорядков городские службы разбирают баррикады.

Протесты в Тбилиси прошли 4 октября в день выборов в органы местного самоуправления. Несколько десятков протестующих попытались ворваться в президентский дворец. Портал Newsgeogria писал, что полицейские для разгона демонстрантов применили водометы, между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца.

На следующий день после выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в столице на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского. Кобахидзе заявил, что некоторые иностранные представители, включая чиновника от ЕС, напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в стране.

