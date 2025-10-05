Спецназ после протестов покинул территорию у президентского дворца в Тбилиси

Протесты в Тбилиси прошли 4 октября в день выборов в органы местного самоуправления. Несколько десятков протестующих попытались ворваться в президентский дворец. Портал Newsgeogria писал, что полицейские для разгона демонстрантов применили водометы, между протестующими и силовиками произошли столкновения. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации шести участников протеста и 21 полицейского после столкновений у президентского дворца.