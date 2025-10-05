Газета
Политика

Силы ПВО сбили за сутки 145 беспилотников

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотников самолетного типа, говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, российские силы за последние сутки нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ также ударили по подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в Донбассе, центру обеспечения украинских вооруженных сил горючим, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS. Для ударов были задействованы авиация, беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства.

На фоне действий российской армии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, а приблизить его могут США и Европа. По его словам, ночью 5 октября атакам ракет и ударных дронов в том числе подверглась инфраструктура республики. Зеленский на этом фоне подчеркнул, что Украине нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

