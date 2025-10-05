Силы ПВО сбили за сутки 145 беспилотников

На фоне действий российской армии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, а приблизить его могут США и Европа. По его словам, ночью 5 октября атакам ракет и ударных дронов в том числе подверглась инфраструктура республики. Зеленский на этом фоне подчеркнул, что Украине нужно больше защиты и «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».