Силы ПВО сбили 29 беспилотников над Белгородской областью
В течение четырех часов средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 29 украинских беспилотников, еще один был сбит над Крымом. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Беспилотники самолетного типа были уничтожены 5 октября в период с 08:00 до 12:00 мск, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за последние сутки Белгород подвергся атакам 33 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали мужчина и женщина, повреждены девять квартир, частный дом, два коммерческих объекта и 11 автомобилей. Кроме того, есть последствия атак в Белгородском районе – там повреждены дома, автомобили, административное здание предприятия и социальный объект и др.