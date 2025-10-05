Силы ПВО сбили 29 беспилотников над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за последние сутки Белгород подвергся атакам 33 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали мужчина и женщина, повреждены девять квартир, частный дом, два коммерческих объекта и 11 автомобилей. Кроме того, есть последствия атак в Белгородском районе – там повреждены дома, автомобили, административное здание предприятия и социальный объект и др.