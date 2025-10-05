Силы ПВО сбили 31 беспилотник за два часа над тремя регионами России

5 октября Белгород и область подвергаются интенсивным обстрелам со стороны Украины. Российское оборонное ведомство сообщало о десятках сбитых БПЛА над регионом, а губернатор Вячеслав Гладков информировал о последствиях атак. По его словам, в селе Мокрая Орловка в результате украинской атаки был ранен замглавы поселения Игорь Кушнарев.