Сотрудники украинского ТЦК «мобилизовали» кота

Ведомости

На Украине сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) был «мобилизован» кот. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна».

Отмечается, что инцидент произошел в Киевской области.

«Зачем военкомам понадобился кот – неизвестно», – говорится в описании к видеозаписи.

На ролике видно, как двое мужчин в форме медленно подходят к коту на улице, после чего один из них хватает животное. Затем оба мужчины бегут вместе с котом к машине.

Позже издание сообщило, что в киевском областном ТЦК мобилизацию кота опровергли.

5 октября глава Совета резервистов сухопутных войск вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что в республике могут ввести практику вручения повесток по реестру избирателей. По его мнению, для эффективной мобилизации необходима опора на информационную базу.

