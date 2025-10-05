Сотрудники украинского ТЦК «мобилизовали» кота
На Украине сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) был «мобилизован» кот. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна».
Отмечается, что инцидент произошел в Киевской области.
«Зачем военкомам понадобился кот – неизвестно», – говорится в описании к видеозаписи.
На ролике видно, как двое мужчин в форме медленно подходят к коту на улице, после чего один из них хватает животное. Затем оба мужчины бегут вместе с котом к машине.
Позже издание сообщило, что в киевском областном ТЦК мобилизацию кота опровергли.
5 октября глава Совета резервистов сухопутных войск вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что в республике могут ввести практику вручения повесток по реестру избирателей. По его мнению, для эффективной мобилизации необходима опора на информационную базу.