Медведев назвал пять версий появления дронов в воздушном пространстве Европы

2 октября глава государства иронично ответил, что «больше не будет» посылать столько дронов в Данию или на другие территории. Затем Путин сказал уже серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.