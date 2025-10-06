Медведев назвал пять версий появления дронов в воздушном пространстве Европы

Медведев назвал пять версий появления дронов в воздушном пространстве ЕвропыВариант с пророссийскими «агентами» зампред Совбеза счел сомнительным
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что дроны в воздушном пространстве европейских стран могут быть «провокацией бандеровцев», которые своей целью поставили улучшение поставок оружия и усиление боевых действий. Политик прокомментировал еще четыре версии происходящего в Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что версия о пророссийских «агентах» теоретически возможна, однако сомнительна. По его мнению, симпатизирующие России люди не будут тратить свои ресурсы впустую. Рабочим зампред Совбеза назвал вариант, при котором европейские спецслужбы сами запускают беспилотники, проверяя местные системы противовоздушной обороны (ПВО).
Он также допустил, что с БПЛА могут «играть» местные «хулиганы» с целью раздражить политиков. Медведев напомнил, что версию о прямом направлении дронов из России в Европу в полной мере опроверг президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».
2 октября глава государства иронично ответил, что «больше не будет» посылать столько дронов в Данию или на другие территории. Затем Путин сказал уже серьезно, что там нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать дроны в страны НАТО. Путин назвал такие обвинения способом нагнетания обстановки и повышения расходов на оборону.