На полигоне Махаджан стартовали учения РФ и Индии «Индра-2025»
Совместные учения России и Индии «Индра-2025» начались на полигоне Махаджан (штат Раджастан), сообщили в Минобороны РФ. Мероприятия будут продолжаться до 15 октября, их целью станет отработка действий по борьбе с терроризмом.
В открытии учений поучаствовал их руководитель со стороны России, генерал-майор Андрей Козлов. Представителем Индии стал командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала. Кроме того, на мероприятии присутствовали военнослужащие подразделений двух государств.
В оборонном ведомстве отметили, что в ходе учений страны планируют отработать совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск. Кроме того, военнослужащие Индии и РФ смогут поделиться лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях.
На военных учениях «Запад-2025», которые прошли с 12 по 16 сентября в Белоруссии, также присутствовали представители Индии. Тогда же мероприятия посетили военнослужащие из Бангладеш, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.