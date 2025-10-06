Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На полигоне Махаджан стартовали учения РФ и Индии «Индра-2025»

Ведомости

Совместные учения России и Индии «Индра-2025» начались на полигоне Махаджан (штат Раджастан), сообщили в Минобороны РФ. Мероприятия будут продолжаться до 15 октября, их целью станет отработка действий по борьбе с терроризмом.

В открытии учений поучаствовал их руководитель со стороны России, генерал-майор Андрей Козлов. Представителем Индии стал командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала. Кроме того, на мероприятии присутствовали военнослужащие подразделений двух государств.

В оборонном ведомстве отметили, что в ходе учений страны планируют отработать совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск. Кроме того, военнослужащие Индии и РФ смогут поделиться лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях.

На военных учениях «Запад-2025», которые прошли с 12 по 16 сентября в Белоруссии, также присутствовали представители Индии. Тогда же мероприятия посетили военнослужащие из Бангладеш, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь