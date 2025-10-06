В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре врио тверского губернатора
В Кремле еще не определили, кто станет врио губернатора Тверской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем», – сказал он.
29 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя был назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Он возглавлял область с 2016 г. В сентябре 2021 Руденя был переизбран на второй срок, набрав 52,33% голосов.
По указу президента Руденя досрочно прекратил полномочия губернатора Тверской области. Его второй срок на посту истекал только в следующем году.