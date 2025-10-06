Песков: РФ не требуется помощь с разведданными для выполнения задач спецоперации
Россия обладает своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы предоставлении Китаем России спутниковых разведданных для поражения целей на Украине.
4 октября сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил изданию «Укринформ» о якобы зафиксированных фактах предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам иностранных инвесторов.