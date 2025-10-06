Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: РФ не требуется помощь с разведданными для выполнения задач спецоперации

Ведомости

Россия обладает своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы предоставлении Китаем России спутниковых разведданных для поражения целей на Украине.

4 октября сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил изданию «Укринформ» о якобы зафиксированных фактах предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам иностранных инвесторов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте