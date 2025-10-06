Министр войны США раскрыл тактику дезинформации через заказ пиццы

Министр войны США Пит Хегсет признался, что заказывает большое количество пиццы в Пентагон в случайные дни, чтобы ввести в заблуждение тех, кто связывает увеличение объемов доставки с кризисными ситуациями. Об этом глава военного ведомства сообщил в интервью Fox News.