Министр войны США раскрыл тактику дезинформации через заказ пиццы

Ведомости

Министр войны США Пит Хегсет признался, что заказывает большое количество пиццы в Пентагон в случайные дни, чтобы ввести в заблуждение тех, кто связывает увеличение объемов доставки с кризисными ситуациями. Об этом глава военного ведомства сообщил в интервью Fox News.

По словам Хегсета, если в пятницу вечером в здание министерства доставляют много пиццы, за этим может стоять лично он.

«Мы всех держим в напряжении», – сказал министр.

В социальных сетях распространено мнение, что рост заказов в пиццериях около министерства войны США связан с проведением операций, вынуждающих сотрудников задерживаться на работе. Этот неофициальный показатель получил название «индекс пиццы Пентагона». Специализированный сайт Pentagon Pizza Index отслеживает загруженность шести пиццерий рядом с ведомством. Тематический аккаунт Pentagon Pizza Report в соцсети X насчитывает почти 255 000 подписчиков.

