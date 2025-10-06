Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией
Президент России Владимир Путин утвердил указ, направленный на усиление антикоррупционных мер в части контроля за операциями с ценными бумагами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь в перечень организаций, в которые уполномоченные органы могут направлять запросы в рамках антикоррупционных проверок, включены держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии. Документ вступает в силу со дня подписания.
Изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности проверок сведений о доходах и имуществе государственных служащих и кандидатов на эти должности.
Указ утверждает детальный перечень информации, подлежащей раскрытию: данные об эмитенте и типе ценных бумаг, а также сведения об их ограничениях, обременениях и иных характеристиках.