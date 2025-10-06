Трамп примет президента Финляндии Стубба 9 октября в Белом доме
Президент США Дональд Трамп встретится с финским лидером Александром Стуббом в Белом доме в четверг, 9 октября. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга.
«Также в четверг днем президент Трамп примет президента Финляндии Александра Стубба для рабочей встречи здесь, в Белом доме», – сказала Левитт.
О том, что будут обсуждать лидеры, Левитт не сообщила.
Также в четверг Трамп проведет восьмое заседание кабинета министров, сообщила Левитт.