Трамп поздравил Японию с избранием первой женщины-премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Японию с назначением первой женщины на пост премьер-министра. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга.
«Президент также попросил меня передать свои поздравления Японии с избранием нового премьер-министра – высокоуважаемого человека, который, кроме того, стал первой женщиной, занявшей этот пост у нашего великого союзника», – сказала Левитт.
4 октября стало известно, что Санаэ Такаити одержала победу во втором туре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). На этом посту она сменит премьер-министра Сигэру Исибу и, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны.
В гонке участвовали пять кандидатов. Основными претендентами на победу считались 64-летняя Такаити, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Во втором туре выборов Такаити опередила Коидзуми, получив 185 голосов, в том числе 149 от членов парламента и 36 от префектур. Отмечается, что это первый случай назначения женщины на пост президента ЛДП с момента основания партии в 1955 г.