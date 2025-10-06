Трамп поздравил Японию с избранием первой женщины-премьера

В гонке участвовали пять кандидатов. Основными претендентами на победу считались 64-летняя Такаити, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Во втором туре выборов Такаити опередила Коидзуми, получив 185 голосов, в том числе 149 от членов парламента и 36 от префектур. Отмечается, что это первый случай назначения женщины на пост президента ЛДП с момента основания партии в 1955 г.