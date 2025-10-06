Трамп объявил о 25%-ных пошлинах на среднетоннажные и тяжелые грузовики с 1 ноября

Газета Financial Times сообщала, что с 1 октября США введут 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. По словам Трампа, тарифы коснутся всех брендовых или запатентованных фармацевтических товаров. При этом компании, активно строящие новые производственные площадки в США, будут освобождены от пошлин.