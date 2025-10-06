Трамп объявил о 25%-ных пошлинах на среднетоннажные и тяжелые грузовики с 1 ноября
С 1 ноября США установят 25%-ную пошлину на импорт среднетоннажных и тяжелых грузовиков. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social.
«С 1 ноября 2025 г. на все среднетоннажные и тяжелые грузовики, ввозимые в США из других стран, будет наложен тариф в размере 25%», – написал Трамп.
26 сентября Reuters сообщало, что Трамп собирается также ввести 50%-ную пошлину на кухонные шкафы и туалетные столики для ванных комнат и 30%-ную – на мягкую мебель.
29 сентября американский президент также пообещал ввести 100%-ные торговые пошлины на любые фильмы, произведенные за пределами США. «Наш бизнес по производству фильмов был украден из Соединенных Штатов Америки другими странами, словно «конфета у ребенка», – написал он в Truth Social.
Газета Financial Times сообщала, что с 1 октября США введут 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. По словам Трампа, тарифы коснутся всех брендовых или запатентованных фармацевтических товаров. При этом компании, активно строящие новые производственные площадки в США, будут освобождены от пошлин.