Уиткофф и Кушнер участвуют в технических переговорах по Газе в Египте

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и представители всех сторон конфликта принимают участие в технических переговорах по Газе в Египте. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Да, в настоящее время в Египте проходят технические переговоры со специальным посланником Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также представителей всех сторон», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.

Она отметила, что, в частности, участники переговоров рассматривают списки израильских заложников и палестинских заключенных, которых планируется освободить.

«Переговоры продолжаются, и президент тщательно отслеживает ситуацию, получая все обновления», – добавила она.

29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласился на освобождение пленных. По условиям соглашения группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, которые предусмотрены планом.

