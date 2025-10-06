Газета
Трамп: у США есть «красные линии» по Газе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов есть «красные линии» по сделке с Газой, невыполнение условий приведет к ее срыву. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«У меня есть «красные линии». Если определенные условия не будут выполнены, мы этого не будем делать», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что считает, что все идет «очень хорошо», и, по его мнению, «Хамас» соглашается с очень важными пунктами. Трамп также выразил уверенность, что соглашение по Газе будет достигнуто. «У нас будет соглашение по Газе. Я в этом почти уверен», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно относится к предложенному мирному плану и опроверг противоположные сообщения в СМИ. «Нет, это неправда. Он [Нетаньяху] настроен очень позитивно. Он очень позитивно относится к соглашению. Думаю, так настроены все страны. Почти каждая нация работает над этим соглашением и пытается его реализовать», – сказал Трамп.

29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

Канцелярия Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласился на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, которые предусмотрены планом.

