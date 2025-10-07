Трамп: переговоры с демократами обещают прогресс в здравоохранении
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с демократами, которые могут дать положительные результаты, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Сейчас у нас идут переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам, и я говорю о хороших результатах в сфере здравоохранения»,- сказал Трамп.
6 октября Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии. Глава государства подчеркнул, что «это их, а не наш шатдаун».
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно.