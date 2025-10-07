В Польше разгневались на Меркель после ее слов о виновниках спецоперации
В Польше резко отреагировали на слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что республика и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало Россией спецоперации на Украине. Об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что «вмешательство Меркель вызвало гнев в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности». Так, по словам экс-премьера Матеуша Моравецкого, своим «бездумным интервью» Меркель продемонстрировала, что она «находится в первых рядах самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие».
Издание обращает внимание, что отношения Польши и Германии уже находятся под напряжением из-за спора насчет безопасности границы, спровоцированном после того, как немецкое правительство усилило проверки мигрантов. Просители убежища в связи с этим вынуждены возвращаться в Польшу.
В интервью венгерскому изданию Partizán Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Москвой, косвенно спровоцировав начало Россией спецоперации на Украине. По ее словам, в 2021 г. она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом РФ Владимиром Путиным. Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы, рассказала экс-канцлер ФРГ.