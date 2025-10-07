В Польше разгневались на Меркель после ее слов о виновниках спецоперации

В интервью венгерскому изданию Partizán Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики в 2021 г. саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Москвой, косвенно спровоцировав начало Россией спецоперации на Украине. По ее словам, в 2021 г. она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом РФ Владимиром Путиным. Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы, рассказала экс-канцлер ФРГ.