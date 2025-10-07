Газета
Политика

Силы ПВО сбили 184 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 6 октября до 07:00 мск 7 октября, сообщает Минобороны России.

Больше всего беспилотников было уничтожено в небе над Курской областью – 62. Еще 31 сбитый БПЛА пришелся на Белгородскую область, 30 – на Нижегородскую. В небе над Воронежской областью российские военные ликвидировали 18 беспилотников, над акваторией Черного моря – 13.

В Липецкой области силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, в Калужской – пяти, в Тульской – четырех. По три беспилотника было нейтрализовано в Ростовской и Рязанской областях, по два – в Брянском и Орловском регионах, а также в Крыму. Кроме того, два БПЛА было уничтожено в Московском регионе, включая один, летевший на Москву. Еще один беспилотник был сбит в Вологодской области.

Ночью Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ярославля («Туношна»). Мера продолжает действовать в воздушной гавани Ярославля.

