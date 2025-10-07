Силы ПВО сбили 184 украинских беспилотника над регионами России

В Липецкой области силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, в Калужской – пяти, в Тульской – четырех. По три беспилотника было нейтрализовано в Ростовской и Рязанской областях, по два – в Брянском и Орловском регионах, а также в Крыму. Кроме того, два БПЛА было уничтожено в Московском регионе, включая один, летевший на Москву. Еще один беспилотник был сбит в Вологодской области.