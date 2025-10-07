Axios: в Белом доме обеспокоены возможностью контроля применения Киевом Tomahawk
В администрации президента США Дональда Трампа обеспокоены, сможет ли Вашингтон контролировать использование ракет большой дальности Tomahawk Киевом после их поставок, сообщил Axios со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.
На Украине пока не знают, какое решение принял Трамп относительно поставок ракет, сообщил украинский чиновник. Известно только, что президент США сказал, что желает знать цели украинских атак с использованием ракет большой дальности.
10 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Кроме того, Трамп заявил, что «не ищет эскалации» при их отправке на Украину.
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине нанесут ущерб российско-американским отношениям.