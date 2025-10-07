Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: администрация Путина поздравила его с днем рождения

Ведомости

Вся администрация президента РФ Владимира Путин присоединяется к поздравлениям главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Трудно переоценить роль Путина в наших российских судьбах и судьбах всего мира», – подчеркнул представитель Кремля.

7 октября 2025 г. Путин отмечает свой 21-й день рождения на посту президента России. Ему исполнилось 73 года. По словам Пескова, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На этот день также запланировано много международных телефонных разговоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её