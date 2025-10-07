Песков: администрация Путина поздравила его с днем рождения

7 октября 2025 г. Путин отмечает свой 21-й день рождения на посту президента России. Ему исполнилось 73 года. По словам Пескова, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На этот день также запланировано много международных телефонных разговоров.